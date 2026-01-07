Rus Milyarder Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetti

Ural Dağları bölgesinde meydana gelen olay, çevredeki güvenlik kameraları aracılığıyla anbean kaydedildi. Rus televizyon kanalı RT tarafından yayınlanan görüntülerde, koyu renkli bir helikopterin alçak bir irtifada uçarken elektrik kablolarına dolanarak Asatly Parkı’nın karlı zeminine düştüğü anlar yer alıyor.

UÇUŞ İÇİN İZİN ALINMADIĞI İDDİASI

Rus basınında çıkan haberlere göre, kazaya karışan helikopterin Robinson R44 Raven tipi olduğu ve uçuşun izinsiz yapıldığı iddia ediliyor. Ural Ulaşım Savcılığı, helikopterin elektrik hatlarına takıldığını gösteren görüntüleri kamuoyuyla paylaşarak, olayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını ilan etti. İlk değerlendirmelerde kazanın, havai elektrik hatlarına temas nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Acil Durumlar Bakanlığı, yürütülen çalışmalar devam ederken, kazanın sebebi hakkında resmi bir açıklamanın soruşturma tamamlandıktan sonra yapılacağını bildirdi.

