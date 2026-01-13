Rus Petrol Şirketi Roszarubezhneft Varlıklarını Açıkladı

rus-petrol-sirketi-roszarubezhneft-varliklarini-acikladi

Rus devlet petrol şirketi Roszarubezhneft, Venezuela’daki varlıklarının Rusya’ya ait olduğunu açıkladı. Şirketin yaptığı duyuruda, bu varlıklarla ilgili özellikler değerlendirildi. Venezuela’daki faaliyetlerinin hem ulusal hem de uluslararası hukuka uygun sürdürüldüğü ifade edilirken, “Şirket, uluslararası ortaklarıyla yakın işbirliği içinde üstlendiği yükümlülükleri titizlikle yerine getirmeye devam edecek, ortak petrol üretim projelerine ilişkin ortaya çıkan zorluklara etkin bir şekilde yanıt vermeye öncelik verecektir.” denildi.

ŞİRKETİN VARLIKLARI RUSYA’YA AİT

Açıklamaların devamında, şirketin Venezuela’daki varlıklarının piyasa koşullarına göre satın alındığı vurgulanırken, “Roszarubezhneft’in Venezuela’daki tüm varlıkları Rusya Federasyonu’na aittir.” değerlendirmesi yapıldı.

VENEZUELA’DA GÜÇ DEĞİŞİMİ

Rusya’nın en büyük petrol şirketi konumundaki Rosneft’in Venezuela’daki varlıkları, 2020’de ABD’nin uyguladığı yaptırımlar sonrası Rus devletine ait Roszarubezhneft’e devredilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak’ta gerçekleştirilen askeri operasyonda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoyduktan sonra, Venezuela ve ülkenin petrol varlıklarını ABD’nin “yöneteceğini” duyurmuştu.

