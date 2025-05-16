Rus Piyasaları Müzakerelere Olumlu Tepki Verdi

Rusya’da piyasalar, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinden olumlu bir şekilde etkilendi. Moskova Borsası (MOEX), yüzde 0,73’lük bir artışla 2.860 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,72 artışla 1.122 puana ulaştı. Ancak Rus rublesi, dolar karşısında yüzde 2 değer kaybetti ve dolar/ruble paritesi 81,6 seviyesinden işlem görüyor.

müzakereler olumlu sonuçlandı

Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul’da doğrudan müzakereler gerçekleştirdi. Her iki ülkenin heyet başkanları, yaptıkları açıklamalarda, müzakerelerin “yapıcı” geçtiğini ifade etti.