“Rusların İstanbul’da Planları Bilinmiyor”

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI’NDAN RUSYA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya’nın İstanbul’da düzenlenmesi planlanan barış müzakerelerinde hangi konuları ele alacağı konusunda kesin bir bilgileri olmadığını belirtti. Zelenski, gece yaptığı geleneksel görüntülü mesajda, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili güncel durumu değerlendirerek, müttefik ülkelerle iletişim halinde olduklarını ve yeni diplomatik adımları atmaya hazırlandıklarını ifade etti. “Şimdilik, Rusların İstanbul’da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim yok, Türkiye’nin yok, ABD’nin yok ve diğer ortakların da yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor.”

Türkiye ile Diplomasi Süreci

Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yapılan telefon görüşmesine de değinerek, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’la dün bunu görüştük. Elbette dünyadaki herkes diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istiyor. Herkes, Rusya’nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini istiyor. Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik.” dedi.

CEPHEDEKİ SON DURUMUN RAPORU

Zelenski, konuşmasının devamında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den cephedeki mevcut durum hakkında bilgi aldığını ifade etti. Rusya’nın ülkesine yönelik saldırılarını artırarak sürdürdüğünü açıklayan Zelenski, “En ciddi çatışmalar Pokrovsk yönünde, Liman yönünde ve Kupyansk’ta var” şeklinde konuştu. Ayrıca, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesindeki askeri harekatının devam ettiğini vurguladı.