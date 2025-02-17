Rusya 174 Örgütü Terör Listesine Ekledi

RUSYA’DA YENİ GÜVENLİK ADIMI

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi’nin internet sayfasında terörist ve aşırılıkçılar listesine 174 yeni örgüt eklendi. Bu listeye dahil olan gruplar arasında Özgür Milletler Birliği, Kafkas Birliği Konfederasyonu, Saha Cumhuriyeti Bağımsızlık Hareketi, Özgür Vıborg Hareketi, Sibir Taburu, Yeni Tuva Fonu ve Özgür Kuban Hareketi gibi yapılar yer alıyor.

MUHALİF KİMLİKLERİ İLE TANINIYORLAR

Bahsi geçen örgütler, milliyetçi çizgileri ve Rus yönetimine karşı muhalif duruşlarıyla dikkat çekiyor.