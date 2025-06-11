Rusya, 3,4 trilyon ruble açık verdi

RUSYA BÜTÇESİ DÜŞEN PETROL FİYATLARINDAN ETKİLENDİ

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, bütçe, azalan petrol fiyatları nedeniyle yılın ilk beş ayında 3,4 trilyon ruble (yaklaşık 43,2 milyar dolar) açık verdi. Ülkenin bütçe gelirleri, bu dönemde geçen yılın aynı periyoduna kıyasla yüzde 3,1 artarak 14,7 trilyon rubleye ulaştı.

BÜTÇE GİDERLERİNDE BÜYÜME GÖRÜLDÜ

Ülkenin bütçe giderleri, bu süreçte yüzde 20,7 artış göstererek 18,1 trilyon rubleye yükseldi. Böylelikle bütçenin açık vermesi kaçınılmaz oldu. Açıklamada, petrol ve doğal gaz dışı gelirlerin 10,5 trilyon ruble, petrol ve doğalgaz gelirlerinin ise 4,2 trilyon ruble düzeyinde olduğu belirtildi.

DÜŞEN FİYATLAR BÜTÇE AÇIĞINI ARTIRDI

Bütçe açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYH) oranının yüzde 1,5 seviyesinde olduğu ifade edildi. Bütçe açığının sebep olan başlıca etkenler arasında ocak ayında gerçekleşen çeşitli giderler ve düşen petrol ile doğalgaz fiyatları yer aldı.

SAVUNMA HARCAMALARI YÜKSELİYOR

Ayrıca, Rusya’da bütçe giderleri son yıllarda özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalarda önemli bir artış gösteriyor.