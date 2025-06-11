Ekonomi

Rusya, 3,4 Trilyon Ruble Açık Verdi

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RUSYA’NIN BÜTÇE AÇIĞI YÜKSELDİ

Rusya Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, ülkenin bütçesinin düşen petrol fiyatları nedeniyle yılın ilk beş ayında 3,4 trilyon ruble (yaklaşık 43,2 milyar dolar) açık verdiği bildirildi. Yılın ilk beş ayında bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 14,7 trilyon rubleye ulaştı.

BÜTÇE GİDERLERİ ARTTI

Bu dönemde bütçe giderleri yüzde 20,7 artarak 18,1 trilyon rubleye çıktı. Bu durum, bütçenin toplamda 3,4 trilyon ruble açık vermesine yol açtı. Açıklamada, petrol ve doğalgaz dışı gelirlerin 10,5 trilyon ruble, petrol ve doğalgaz gelirlerinin ise 4,2 trilyon ruble olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 1,5 olarak belirlenirken, bu açığın ana nedenleri arasında ocak ayında yapılan çeşitli giderlerin finansman sağlanması ve düşen petrol ile doğalgaz fiyatları gösterildi.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR

Öte yandan, Rusya’da bütçe giderleri son yıllarda özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle önemli oranda artış gösteriyor.

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