Rusya, ABD’yi Düşman Olarak Görmüyor

ANKET SONUÇLARI ÖNEMLİ DEĞİŞİMLERİ ORTAYA KOYUYOR

Mayıs ayının sonunda yapılan Levada Merkezi anketi, Rusya vatandaşlarının uluslararası ilişkiler konusundaki algılarında büyük bir dönüşüm yaşandığını gösteriyor. ABD, Rus halkı nezdinde “en büyük düşman” unvanını kaybetti ve sıralamada dördüncü sıraya geriledi. Moscow Times’ın aktardığına göre, anket verileri perşembe günü kamuoyuna sunuldu. Geçtiğimiz sene yapılan benzer bir araştırmada, ABD’yi “en büyük düşman” olarak görenlerin oranı %76 iken, bu yıl bu oran %40’a düşerek neredeyse yarı yarıya azaldı.

DEĞİŞİMİN NEDENLERİ VE TRUMP’IN ROLÜ

Anket sonuçlarındaki bu değişimin sebepleri arasında, Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin Rusya ile diplomatik ilişkileri yumuşatabileceği beklentisi öne çıkıyor. Trump’ın Moskova ile diyaloğa açık “pragmatik bir lider” olarak gösterilmesi, Rus halkının Amerika’ya yönelik algısında belirgin bir değişiklik yaratmış olabilir.

YENİ “BAŞ DÜŞMAN” ALMANYA OLDU

Anket sonuçlarına göre, Rus vatandaşlarının %55’i Almanya’yı, %49’u İngiltere’yi ve %43’ü Ukrayna’yı “en büyük düşman” olarak tanımladı. Almanya’nın birinci sıraya yükselmesi, son dönemlerde iki ülke arasındaki diplomatik gerilimlerin etkisi olarak değerlendiriliyor. Moscow Times’ın verdiği bilgiler doğrultusunda, Rus devlet basını son aylarda ABD Başkanı Trump’ı Moskova ile uzlaşmaya daha yatkın bir lider olarak resmediyor. Buna karşın, Almanya ve İngiltere ise Rus medyasında daha eleştirel bir şekilde ele alınıyor.

RUSYA’NIN MÜTTEFİKLERİ VE DOSTLARI

Ankette düşman ülkelerin yanı sıra, Rusya’nın müttefik olarak gördüğü ülkeler de yer aldı. Katılımcıların %80’i Belarus’u Rusya’nın “en yakın dostu” olarak tanımlarken, bunu %64 ile Çin, %36 ile Kazakistan, %32 ile Hindistan ve %30 ile Kuzey Kore izliyor. Ayrıca, İran’a yönelik olumlu algı geçen yıla göre düşüş gösterdi. 2024’te İran’ı müttefik olarak görenlerin oranı %22 iken, bu yıl bu rakam %11’e geriledi. Levada Merkezi, bu kapsamlı anketi 22-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdi ve 1613 yetişkin Rus vatandaşının görüşlerini derledi.