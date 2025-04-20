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“Rusya Ateşkesi İhlal Etti”

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GEÇİCİ ATEŞKESİN KISA SÜREN SEVİNCİ

Ukrayna ve Rusya arasında var olan geçici ateşkesin sevinci çok kısa sürdü. İki ülke arasındaki çatışmalar dördüncü yılına girerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya kutlamaları dolayısıyla iki gün sürecek bir ateşkes ilan etti. Ancak, Rusya’nın bu kararını ihlal ettiği iddiaları gündeme geldi.

DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy’den aldığı bilgiler doğrultusunda, “Rus saldırıları sürüyor.” ifadesini kullandı. 19 Nisan saat 18.00 ile 20 Nisan saat 00.00 arasında cephedeki gelişmelere dair bilgi aldığını belirten Zelensky, durumu daha da somutlaştırmak için “Rus ordusu ateşkesi ihlal etti.” dedi.

RUS ORDUSU SALDIRILARDA BULUNDU

Zelensky, Rus ordusunun ateşkes süresinde tam 19 kez saldırı girişiminde bulunduğunu, 387 kez ateş açtığını ve 290 kez İHA kullandığını belirtti. “Rusya’nın ateşkes şartlarına tam olarak uyması gerekiyor.” ifadesiyle, ateşkes şartlarına uyulmasının önemine dikkat çekti.

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