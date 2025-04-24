Rusya’da Donarak Hayatını Kaybetti

ELBRUZ DAĞI’NA TIRMANIŞTA MEHMET KOCAAKÇA HAYATINI KAYBETTİ

Rusya’daki Elbruz Dağı’na 5 kişilik grupla gerçekleştirdiği tırmanış sırasında hayatını kaybeden Mehmet Kocaakça’nın, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Ekipte yer alanların tırmanış anlarını cep telefonlarıyla kayda aldığı görüntülerde, “Güneş açtı, hadi devam” ifadeleriyle heyecanlarını paylaştıkları görüldü. Kocaakça’nın babasının dedesi İbrahim’in de Sarıkamış’ta askerlik yaptığı dönemlerde donarak şehit olduğu belirtildi.

DAĞDA YARDIM ÇIĞLIĞI VE KAYIPLAR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde doğasever ve dağcı olarak tanınan Mehmet Kocaakça, Alanya’dan Dr. Adnan Sarı ve turizmci İzzet Köseoğlu, Antalya’dan Cihan Yıldırım ve Bursa’dan Dr. Kazım Güler’den oluşan 5 kişilik grup, geçtiğimiz pazar günü Rusya’ya gitti. Önceki gün, grup Elbruz Dağı’nın 5 bin 642 metre yüksekliğine tırmandı. Dağın zirvesine ulaşan dağcılar hipotermi geçirirken, Adnan Sarı ve İzzet Köseoğlu yardım talep ederek kendi çabalarıyla aşağı inmeyi başardı. Yapılan yardım çağrısının ardından arama ekibi, 3 dağcıdan Antalyalı Cihan Yıldırım’a donmak üzereyken ulaşırken, Mehmet Kocaakça’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ayrıca Kazım Güler’in de cansız bedenine ulaşıldı.

YAKINLARINDAN TAZİYE VE ACI AÇIKLAMALAR

Mehmet Kocaakça’nın ölümü dolayısıyla Manavgat’taki evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Kocaakça’nın yakınları aileye başsağlığı diledi. Kocaakça’nın kuzeni Özgür Varol, “Genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Pazar günü Antalya’dan Rusya’ya geçtiler. Dağa tırmanış yaptılar. Tırmanış sırasında kendisine ulaşamadık. Sonra zirveye çıktıklarında hipotermi geçirdiklerini, iki arkadaşın yardım talebinde bulunduğunu öğrendik. Mehmet ile ekip lideri Cihan Yıldırım orada kaldı. Diğer arkadaşların da sonradan vefatını duyduk. İlk inen arkadaşlar yardım talep etti, ekip kurtarıyor, hastaneye götürüyor. Aynı gün Mehmet ve Cihan’ı kurtarmaya yönelik girişimde bulunuyorlar. Hava muhalefetinden o gün dağa çıkamıyorlar. Cihan ile Mehmet bir geceyi dağda geçiriyor. Ertesi gün ekip ulaşıyor. Ekip, Cihan Yıldırım’ı kurtarıyor ama Mehmet vefat etmiş. Bunları üzülerek öğrendik. Üzüntülüyüz, yastayız, acımız büyük” ifadelerini kullandı. Varol, Kocaakça’nın babasının dedesi İbrahim’in de Sarıkamış’ta askerde alay imamı olarak görev yaptığı dönemde donarak şehit olduğunu aktardı. Öte yandan, Kocaakça ve ekibinin tırmanış sırasında cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler de gün yüzüne çıktı. Tırmanış esnasında ekipteki kişilerin “Güneş açtı, hadi devam” gibi sözleri görüntülerde yer aldı. Kurtarma ekibinin arama çalışmalarına dair görüntüler de paylaşıldı.