Rus özel servis yetkilileri, 28-29 Aralık 2025 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki özel konutuna düzenlenmiş olan saldırıda düşürülen Ukrayna yapımı “Chaklun-B” insansız hava aracının (İHA) navigasyon ünitesinde detaylı bir teknik inceleme gerçekleştirdi. Uzmanlar, bu navigasyon ünitesinden uçuş planını içeren bir dosyanın elde edildiğini bildirdiler. Yetkililer, İHA’nın rota verilerinin incelenmesi sonucunda saldırının Putin’in konutundaki bazı tesislerin hedef alındığını doğruladıklarını ifade etti.

İHA’YA AİT ROTA VERİLERİ ABD’YE İLETİLDİ

Bu çerçevede, Rusya Askeri Dış İstihbarat Teşkilatı (GRU) Başkanı İgor Kostyukov, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nde Amerikalı yetkililer ile bir araya geldi. Kostyukov, İHA’nın rota verileri ve kontrol cihazını içeren malzemeleri ABD tarafına sunarak, “Uzmanların İHA navigasyon kontrol cihazının hafıza içeriğini çözümlemesi, saldırının hedefinin Rusya Devlet Başkanı konutunun binalar kompleksi olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulamıştır. Bu önlemin tüm soru işaretlerini ortadan kaldıracağını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayacağını umuyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.

UKRAYNA SALDIRIYI REDDETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Rusya’nın Novgorod bölgesindeki Cumhurbaşkanı Putin’in konutuna bir saldırı girişiminde bulunduğunu bildirmişti. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, söz konusu iddiaları reddederek, Rusya’nın başkenti Kiev’deki hükümet binalarına saldırılar gerçekleştirmek için bir zemin hazırlamaya çalıştığını ve savaşı uzatmak için bahaneler ürettiğini vurguladı.