Rusya’dan BMGK’ye Gazze Tepkisi: ABD Engelliyor

RUSYA BMGK’YI ELEŞTİRİYOR

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Gazze’deki durumu gerektiği şekilde ele alamadığını, bunun baş sorumlusunun ise ABD’nin bu konudaki girişimleri engellemesi olduğunu ifade etti. Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, New York’taki BM Genel Merkezinde gerçekleşen basın toplantısında BMGK’nin Gazze konusundaki tutumunu eleştirdi. Polyanskiy, “BMGK, (Gazze konusunda) yeterince bir şey yapamıyor ancak bunun nedeni BMGK üyelerinin kararlılık gösterememesi. Bunun nedeni de 1 üyenin duruşu” diyerek durumu değerlendirdi.

GAZZE’DEKİ DURUM KORKUTUCU

Gazze’deki durumu “son derece korkutucu” olarak tanımlayan Polyanskiy, “Ortada olağandışı bir şey var. İnsan olarak, diplomat olarak, BMGK üyeleri olarak bunu hoş görmemeliyiz” dedi. Rusya, Gazze’deki durumu değiştirmek amacıyla tüm taraflarla görüşmeye hazır olduğunu bildirirken, Polyanskiy, “Ne yazık ki ABD şu ana kadar İsrail’in yanında fazlasıyla durdu, Gazze’deki eylemlerine yönelik yeşil ışık yaktı ve bu kınanacak bir durum” açıklamasında bulundu.

RUDA SOYKIRIM YORUMU

Polyanskiy, Rusya’nın Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak değerlendirip değerlendirmediğine dair bir soruya, “Böyle bir sonuca varmak Rusya’ya bağlı değil, çünkü soykırım hukuki bir terim ve bunu bu şekilde tanıyabilecek hukuki araçlara sahip olanlar tarafından kullanılmalıdır. Ancak yaşananlar kesinlikle kabul edilemez, bu yaşananlara şahitlik eden bizler için kesinlikle utanç verici” ifadelerini kullandı. BMGK, 10 Ağustos’ta Orta Doğu ve Filistin konulu bir oturum düzenlemiş, daimi üyeler İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya, İsrail’in “Gazze’deki askeri operasyonlarını daha da genişletme” kararına karşı çıkarken, ABD’nin ise İsrail’e desteğini sürdürdüğü belirtilmişti.