Rusya’dan Grönland Üssü İtirazı Yükseliyor

Rusya’DAN GRÖNLAND ANLAŞMASINA TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin öncülüğünde imzalanan anlaşma, ABD’nin Grönland’da askeri üsler kurması ve maden arama faaliyetleri gerçekleştirmesi konularını kapsıyor. Bu yeni düzenlemeye göre, ABD Grönland’da daha fazla askeri üs inşa ederek “Altın Kubbe” hava savunma sistemine katkıda bulunacak. Bu gelişmeler, Grönland’ın silahlanmasını da beraberinde getiriyor.

RUSYA HAZIRLIKLARINI YAPIYOR

Rus Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, anlaşmaya yanıt olarak sert yorumlarda bulundu. Ryabkov, “Rusya, silahlanan bir Grönland’a karşılık vermeye hazırdır” ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili daha fazla detay veren Ryabkov, “Eğer bu bölgeyi bazı sistemlerle silahlandırma yoluna giderlerse, eğer orada Altın Kubbe konseptlerinin unsurlarını uygulamaya başlarlarsa, bu durum askeri tedbirleri gerektirecek bir durum olacak ve uzmanlarımız buna tamamen hazır olacaklar. Bu konuda hiçbir şüphe yok” şeklinde konuştu.

GRÖNLAND HALKI ENDİŞELİ

Son anlaşma ile birlikte ABD, Grönland’da geniş çaplı maden arama çalışmaları yapacak ve askeri üsler kuracak. Ancak Grönlandlılar, Trump’ın ülkeyi tamamen unuttuğu görüşünde değil. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Trump’ın askeri müdahaleleri reddettiğini belirtirken, Washington’un Kuzey Kutbu’ndaki adayı kontrol etme çabalarının sürdüğüne dikkat çekti. Nielsen, Nuuk’taki ada parlamentosunda yaptığı konuşmada, “Trump’ın Grönland ve nüfusu hakkındaki görüşü değişmedi. Grönland’ın ABD’ye bağlanmasını ve oradan yönetilmesini istiyor” dedi. Bununla birlikte, ABD’nin Grönland’ın sahipliği ve kontrolü için yollar aramaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

