rusya-dan-serin-hava-geliyor

YENİ HAVA RAPORU AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu güncelledi. Önümüzdeki haftada, Rusya üzerinden gelen serin havanın etkisi altında, rüzgarlar sıcaklıkları düşürmeye başlayacak. Yağışlı sistemin de etkisiyle sıcaklıklarda 7 ila 8 derecelik bir düşüş bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞ VE BULUTLU HAVA

Yapılan tahminlere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu hâkim olacak. Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya’nın güneyi ve Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa’nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinde de yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı olabileceği uyarısı da yapıldı. Bazı illerde bugünkü hava durumu verileri şöyle: İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu; Ankara: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; İzmir: 28°C, parçalı bulutlu; Adana: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Trabzon: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Erzurum: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Diyarbakır: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Gaziantep: 31°C, parçalı ve çok bulutlu. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olabileceği öngörülüyor.