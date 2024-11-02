“Rusya’dan Soğuk Hava Dalga Etkisi”

SOĞUK HAVA DALGASI ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, ülke genelinde belirgin bir etki yaratacak. Poyraz da soğuk hissiyatı artıracak. Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklık 9 derece birden düşecek ve hissedilen sıcaklık 10 derece civarında olacak. Pazar günü, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde, Samsun-Ordu, Rize hattında yağmur daha yoğun yağacak ve yaylalara kar yağması olası.

BUGÜN HAVA DURUMU BİLGİLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son tahminlerine göre kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava görülecek. Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari çevreleri ve Sakarya ile Düzce’nin kuzey kesimlerinin yanı sıra Hatay’ın güney kesimleri, Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ve Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülebilir. Hava sıcaklığı genel olarak mevsim normalleri etrafında, kuzey ve iç kesimlerde ise 3 ila 5 derece üzerinde seyredecek.

PAZAR GÜNÜ BÜYÜK ŞEHİRLERDE HAVA VE SEVİYELER

İstanbul’da hafif yağmur ve şiddetli poyraz etkili olacak. İzmir’de kuvvetli rüzgarla hava soğuyacak. Hissedilen sıcaklık İstanbul’da 10, İzmir’de 16, Bursa’da 12 derece seviyelerine düşecek. Ankara’nın rüzgarlı havası 16 derece olarak tahmin ediliyor. Antalya ise güneşli ve 27 derece olacak. Marmara Bölgesi’ne baktığımızda, pazar günü poyrazın 50-60 km hıza ulaşması bekleniyor. Dışarıda hissedilen sıcaklık 9-10 dereceye inecek. Kalın kıyafetler giyilmesinde fayda var. Hafif yağış da olabileceği belirtiliyor. Soğuk hava 4 gün sürecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

İç Anadolu’da rüzgarın sert ve soğuk esmeye başladığı gözlemleniyor. Konya’nın 18, Eskişehir’in 15, Kayseri’nin ise 19 derece olması öngörülüyor. Ege Bölgesi’nde kuru bir soğuk hakim olacak. Rüzgar hızı Manisa’da 55 km’ye kadar çıkıyor; Manisa 19, Muğla 21, Afyonkarahisar 15, Bodrum ise 22 derece olarak tahmin ediliyor. Ancak hissedilen sıcaklık 5 derece daha düşük olacak. Akdeniz Bölgesi’nde Adana, Hatay ve Kahramanmaraş kesiminde kısa süreli sağanak geçişleri olabiliyor. Sıcaklıklar bu bölgede de düşüş gösteriyor; Adana 25, Kahramanmaraş 24 ve Hatay 22 derece olması bekleniyor. Karadeniz’de rüzgarın şiddeti artıyor, hissedilen sıcaklık bölge genelinde 9-10 derece seviyesine inecek. Hava yağışlı olacak ve Samsun-Ordu, Rize hattında yağmur daha yoğun yağacak, yaylalara kar yağması muhtemel. Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da Van ve Hakkari kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak. Erzurum 13, Malatya ve Gaziantep 20, Diyarbakır 16 derece olması bekleniyor.