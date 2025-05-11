Rusya’dan Soğuk Hava Geliyor

HAVA RAPORUNDA DEĞİŞİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Rusya üzerinden gelecek serin hava etkili olacak. Meteorolojik tahminlere göre, yeni haftada rüzgarlar, Rusya’dan daha serin bir şekilde eserken sıcaklıklarda kayda değer düşüş yaşanacak. Yağışlı sistemle birlikte sıcaklıklarda 7 ila 8 derece arası bir gerileme bekleniyor.

YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun büyük kısmı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik, Sakarya, Bursa’nın doğusu, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana ve Isparta çevrelerinde yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara rastlanacak. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde, Kars ve Ardahan civarlarında zaman zaman kuvvetli olması öngörülüyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülebilir. Bugün bazı illerde beklenen hava durumu aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

İstanbul: 20 °C, parçalı ve çok bulutlu.

Ankara: 20 °C, parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İzmir: 28 °C, parçalı bulutlu.

Adana: 31 °C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Trabzon: 16 °C, parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Erzurum: 20 °C, parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır: 31 °C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Gaziantep: 31 °C, parçalı ve çok bulutlu.