Rusya’dan Yasağı Askıya Alan Hamle

RUSYA’DAN ÖNEMLİ ADIM

Rusya Yüksek Mahkemesi, 20 yıl aradan sonra 2021 yılında Afganistan’da yeniden iktidarı ele geçiren Taliban’ın Rusya’daki aktivitelerine yönelik yasağı askıya aldı. TASS haber ajansının aktardığına göre, mahkeme bu kararı Rusya Başsavcılığı’nın talebi üzerine aldı. Savcılık, Taliban’ın faaliyetleri üzerindeki yasağın kaldırılmasını istemişti.

MAHKEME AÇIKLAMASI

Mahkeme Hakimi Oleg Nefedov, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Rus Yüksek Mahkemesi’nin kararı, terör örgütleri birleşik federal listesine dahil edilen Taliban hareketinin daha önce getirilen yasağını askıya almıştır” dedi. Duruşmaya bir Taliban temsilcisinin de katıldığı belirtildi, ancak bu görüşme basına kapalı gerçekleşti. Böylece Taliban, Rusya’da “terör örgütleri” listesinde bulunsa da bu kararla birlikte fiilen bu tanımlamadan muaf olmuş oldu.

PUTİN’İN ONAYIYLA YENİ DÜZENLEME

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Aralık 2024’te her türlü terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yasakların askıya alınabilmesi için bir mekanizma kurulmasını sağlayan yasayı onaylamıştı. Böylece Taliban, yasaklılar listesinden çıkarıldığı belirtiliyor. Putin’in imzaladığı düzenleme, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının talebiyle, mahkeme kararıyla terör listesine alınan kuruluşların faaliyetlerine yönelik yasakların geçici olarak askıya alınabilmesini mümkün kılıyor.