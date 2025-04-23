“Rusya İle Görüşmeye Hazırız”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Kiev’de yaptığı basın toplantısında gazetecilerin Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili sorularını yanıtladı. Ukrayna’da ateşkes sağlanması amacıyla yarın Londra’da gerçekleştirilecek toplantıya Amerikan, Alman, Fransız, Ukraynalı ve İngiliz heyetlerin katılacağını duyurdu.

RUSYA’NIN AMERİKA’YI MÜZAKERELERDEN UZAKLAŞTIRMA ÇABALARI

Zelensky, Rusya’nın bazı soruları gündeme getirerek ABD’yi barış müzakerelerinden uzaklaştırma çabasında olduğunu ifade etti. “Amerika’yı müzakerelerden çıkarmaya çalıştığını düşünüyorum,” şeklinde konuşan Zelensky, ABD’nin müzakereleri sürdürmesini istediklerini belirtti. ABD’nin görüşmelerden çekilmesinin stratejik bir ortağı kaybetme anlamına geleceğini vurguladı. Ayrıca, ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımın bir yıl önce onaylanan paket çerçevesinde olduğunu ve yeni yardım paketi görüşmelerinin henüz yapılmadığını açıkladı.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Zelensky, ABD ile imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve metnin Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanacağını belirtti. 26 Nisan’da Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un cenaze törenine katılacağını ifade eden Zelensky, bu bağlamda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

KOŞULSUZ ATEŞKES TEKLİFİ

Tam ve koşulsuz ateşkes sağlanması durumunda görüşmeye hazır olduklarını belirten Zelensky, “Ukrayna koşulsuz ateşkese hazır. Eğer bu ateşkes kısmi olursa, bunu zaten konuştuk, aynı önlemleri almaya hazırız,” dedi. Rusya’nın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ile ilgili uzun tartışmalara girmeye çalıştığını kaydeden Zelensky, savaşın büyük bir sorun olduğunu ve “pasta dilimleri” gibi aşamalı olarak çözülmesi gerektiğini ifade etti. “Çünkü Kırım’dan, egemen topraklarımız gibi konulardan bahsettiğimiz anda Rusya’nın istediği savaşı uzatma formatına girmiş oluyoruz,” dedi.

RUSYA’NIN ÜLKEYİ TANIYAMAYACAĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş konusunu bir oyun olarak kullandığını ifade etti. “Bu Putin’in oyunu. Kesinlikle Başkan Trump’ın oyunu değil. Kesinlikle Avrupa’nın oyunu değil. Ukrayna bununla oynamıyor, bizim için savaş daha önemli, çok daha ciddi,” dedi.

Kırım’ı asla Rus toprağı olarak tanımayacaklarını belirten Zelensky, “Burası bizim toprağımız, Ukrayna halkının toprağıdır,” şeklinde konuştu. Rusya’nın Ukrayna’nın NATO entegrasyonuna karşı durumu hakkında ise, “Rusya NATO’nun dışındadır. Rusya, saldırgan bir ülke olmasının yanı sıra Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinden bahsedemez, onları ihlal ediyor,” vurgusunu yaptı.