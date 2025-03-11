SURİYE’DEKİ İSTİKRARIN ÖNEMİ

Rusya, Suriye’nin birlik içinde ve istikrarlı bir ülke olması gerektiğini vurguluyor. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye’deki istikrarsızlığın tüm Ortadoğu’yu etkileyebileceği uyarısında bulundu. Moskova, “müreffeh, kalkınan ve dost bir Suriye” görmek istediğini ifade etti. Bu açıklama, bölgedeki gelişmelerin küresel etkilerine dikkat çekiyor.

İSTİKRARSIZLIĞIN TEHDİTLERİ

Dmitry Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Suriye’ye dair duruşunu netleştirdi. “Burası patlamaya çok hazır bir bölge. Bir ülkenin istikrarsızlığı veya dağılması, tüm bölgede feci sonuçlar doğurabilir” diyerek Ortadoğu’nun hassas dengelerine işaret etti. Peskov, Suriye’nin istikrarının sadece ülke için değil, bölge güvenliği için de kritik olduğunu belirtti ve Rusya’nın bu nedenle güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu ifade etti.

TEMENNİLER VE BEKLENTİLER

Peskov, Rusya’nın Suriye’ye yönelik beklentilerini şu sözlerle dile getirdi: “Birlik olmuş, müreffeh, kalkınan, öngörülebilir ve dost bir Suriye görmek istiyoruz.” Bu ifade, Moskova’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumasını ve Rusya ile dostane ilişkiler geliştirmesini arzuladığını gösteriyor. Kremlin’in bu açıklaması, Suriye’de geçici hükümetin kurulması ve SDG’nin entegrasyon anlaşmaları gibi son gelişmelerin ardından geldi.

Rusya, uzun süredir Suriye’de Beşar Esad rejiminin önemli müttefiklerinden biri olarak varlık gösteriyor. Ancak son dönemde Şam’daki rejim değişikliği ve Ahmed Şara liderliğindeki geçici hükümetin ortaya çıkması, Moskova’nın politikalarını yeniden şekillendirmesine yol açabilir. Peskov’un “birlik olmuş ve dost bir Suriye” vurgusu, Rusya’nın bölgedeki etkisini koruma ve istikrarsızlığın yayılmasını önleme çabalarını yansıtıyor.

ORTADOĞU’DAKİ DENGELER

Kremlin’in bu açıklaması, Suriye’deki istikrarsızlığın Irak, Lübnan ve diğer komşu ülkelere sıçrama riskini artırdığı bir dönemde yapıldı. Rusya, Ortadoğu’da istikrarı sağlama hedefiyle diplomatik ve askeri adımlar atmaya devam ediyor. Peskov’un sözleri, Moskova’nın Suriye’nin geleceğinde etkin bir rol oynamaya kararlı olduğunu gösteriyor.