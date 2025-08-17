“Rusya Karşısında Zayıflık Gösterilmemeli”

GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Ukrayna’da bir barış anlaşmasının sağlanmasını amaçlayan “Gönüllüler Koalisyonu” üyesi ülkelerin liderleri, yarın Beyaz Saray’da Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky’in katılımıyla gerçekleşecek önemli görüşme öncesinde görüntülü konferans gerçekleştirdi.

MACRON’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katıldığı toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, “Bu (Rusya-Ukrayna arasındaki) çatışmada önemli bir an ve Ukrayna için olduğu kadar Avrupa’nın güvenliği için de önemli bir an” ifadelerini kullandı. Macron, görüşmede koalisyon üyesi Avrupa ülkeleri ile Japonya ve Kanada gibi Avrupa dışı müttefiklerin yarınki toplantıyla ilgili konuları ele aldığını belirtti.

ULUSLARARASI DÜZENİN KORUNMASI HEDEFİ

Fransa Cumhurbaşkanı, müttefik güçlerin cephe hattında değil, destekleyici bir unsur olarak varlık göstermeye hazır olduğunu ifade etti. “Sonuçta yarınki arzumuz Avrupalılar ve Ukraynalılar arasında birleşik bir cephe sunmak, kimlerin barışın ve uluslararası hukukun yanında olduğunu yeniden teyit etmek. Her şeyden önemlisi, uluslararası düzenin topluca nasıl korunacağını ve ortak güvenliğimizin nasıl sağlanacağını göstermektir çünkü Avrupalıların ve Fransızların güvenliği söz konusudur” dedi.

KALAN TOPRAKLAR İÇİN GÜVENLİK GARANTİLERİ ŞART

Ayrıca, Macron, “Rusya karşısında zayıflık gösterilmesi halinde gelecekteki bir çatışmaya zemin hazırlanmış olur. Eğer bugün zayıf olursak, yarın ağır bir bedel öderiz. Avrupa özgür ve bağımsız olmak istiyorsa, korkulan ve güçlü bir kıta olmalıdır” vurgusunu yaptı. Macron, aynı zamanda Rusya-Ukrayna arasındaki olası toprak değişimlerine dair, hiçbir ülkenin kalan toprakları için güvenlik garantileri verilmeden toprak kaybını kabul etmeyeceğine dikkat çekti.

COSTA’DAN RUSYA’YA BASKI ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Ukrayna’da bir ateşkes sağlanamaması durumunda Rusya’ya baskının artırılması gerektiğini belirtti. Costa, sürdürülebilir bir barış tesisinin hayati önem taşıdığını ifade ederek, “Bugünkü Gönüllüler Koalisyonu toplantısında belirttiğim üzere, eğer bir ateşkes üzerinde anlaşma sağlanamazsa AB ve ABD, Rusya üzerindeki baskıyı artırmalıdır. Ukrayna’nın barış koşullarını belirleme konusundaki haklarına saygı gösterilmelidir” dedi. Costa, ayrıca adil ve kalıcı bir barış için AB’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.