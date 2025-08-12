PROVOKASYON HAZIRLIĞI İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı, elde edilen çeşitli bilgilere dayanarak, 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleşecek Rusya-ABD görüşmelerini etkilemek amacıyla Kiev yönetiminin “provokasyon” hazırlığı yaptığını açıkladı. Bu çerçevede, belirli bir grup yabancı gazetecinin “cephe bölgesindeki şehir sakinleri hakkında haber hazırlamaları” gerekçesiyle 11 Ağustos’ta Ukrayna istihbarat birimleri tarafından Harkiv bölgesindeki Çuguyev şehrine götürüldüğü ifade edildi.

İHA VE FÜZELERLE SALDIRI PLANLANIYOR

Zirve öncesinde, Ukrayna ordusunun Batılı gazetecilerin kayda alması için yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden birine ya da bir hastaneye karşı sivillere zarar verecek İHA ve füzelerle kışkırtıcı bir saldırı düzenlemeyi planladığı iddiası öne sürüldü. Bu tür bir saldırının gerçekleşmesi durumunda, “tüm sorumluluk Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne yüklenecek” sözleriyle birlikte tarafların medyada olumsuz bir imaj sergilemesi hedefleniyor.

PROVOKASYONLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Bakanlık, bu tür provokasyonların yalnızca belirli bir yerleşim yerinde değil, diğer bölgelerde de yaşanmasının olasılığını vurguladı. Açıklamanın devamında, “Kiev rejiminin bu provokasyonları, Ukrayna’daki ihtilafın çözümü konularında Rus-Amerikan etkileşimini başarısızlığa uğratmak için koşullar yaratacak” ifadesine yer verildi.