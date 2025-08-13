RUSYA-ABD GÖRÜŞMELERİNE YÖNELİK PROVOKASYON İDDİASI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, farklı kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak, 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleşmesi beklenen Rusya-ABD görüşmelerini aksatmak için Kiev yönetiminin bir “provokasyon hazırladığı” aktarıldı.

UKRAYNA ORTAYI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Açıklamada, bu çerçevede bir grup yabancı gazetecinin “cephe bölgesindeki şehir sakinleri hakkında haber hazırlamaları” gerekçesiyle 11 Ağustos’ta Ukrayna istihbarat unsurları ile Harkiv bölgesindeki Çuguyev şehrine götürüldüğü ifade edildi. Söz konusu zirve öncesinde, Ukrayna ordusunun Batılı gazetecilerin kayda alması amacıyla yoğun nüfuslu yerleşim alanlarına ya da hastanelere drone ve füzelerle kışkırtıcı saldırı gerçekleştirerek sivillerin zarar göreceği bir plan yaptığı öne sürüldü.

SORUMLULUĞUN YENİDEN DAĞILIMI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kiev rejiminin provokasyonu sonucunda, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü noktasında Rus-Amerikan etkileşimini başarısızlığa uğratmak için olumsuz bir medya ortamı yaratılacak ve saldırılar ile sivil kayıplarla ilgili tüm sorumluluk Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne yüklenecek.” Bakanlık, “başka yerleşim yerlerinde de benzer provokasyonların yaşanabileceği” ihtimalini de dile getirdi.