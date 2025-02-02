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Rusya Kursk’ta Hava Saldırısı Düzenledi

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UKRAYNA’DAN RUSYA’YA HAVA SALDIRISI TEPKİSİ

Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesinde bir okula hava saldırısı yaptığı bilgisini verdi. Ukrayna ordusu, gerçekleşen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda sivilin yaralandığını bildirirken, binadan 80 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

ZELENSKİ’DEN SERT ELEŞTİRİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, konuya ilişkin açıklamalarında Moskova’nın sivil vatandaşların kalmakta olduğu ve tahliye edilmeye hazırlanan bir yatılı okulu bombaladığını belirtti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Zelenski Rusya’yı “medeniyetten yoksun bir devlet” olarak nitelendirerek, “Rusya işte böyle savaş yürütüyor. Sudzha, Kursk. Sivillerin tahliye edilmeye hazırlandığı bir yatılı okula Rus hava saldırısı. İçeride onlarca sivil olmasına rağmen binayı yerle bir etti” şeklinde ifadeler kullandı.

GENELKURMAY’DAN AÇIKLAMALAR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, yapılan açıklamada saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 84 sivilin kurtarıldığını bildirdi. Ayrıca, saldırının kasten gerçekleştirildiği vurgulandı.

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