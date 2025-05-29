Rusya’nın Gizli Nükleer Belgeleri Ortaya Çıktı

RUSYA’NIN NÜKLEER ALTYAPISI MAHSUS BELGELERDE ORTAYA ÇIKTI

Danimarka merkezli Danwatch ve Almanya’nın Der Spiegel dergisinin ortaklaşa hazırladığı habere göre, kamuya açık olan bir veritabanında yer alan 2 milyonun üzerinde belge, Rusya’nın hassas nükleer silah altyapısıyla ilgili önemli bilgileri gün ışığına çıkardı. Danwatch ile Der Spiegel, bu belgeleri inceleyerek Rusya’nın stratejik nükleer tesislerini modernize etme ve genişletme çalışmalarının ayrıntılarını ortaya koydu.

STRATEJİK NÜKLEER ÜSSÜNÜN DETAYLARI

Ortaya çıkan belgeler, Orenburg bölgesindeki Yasny kasabasının yakınlarındaki Stratejik Füze Kuvvetleri üslerinin detaylı planlarını içeriyor. Bu üslerde, Rusya’nın en gelişmiş nükleer taşıma sistemlerinden biri olarak kabul edilen hipersonik Avangard araçlarının bulunduğu ifade ediliyor.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN DAHA FAZLASI

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu’nun Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans M. Kristensen, bu konuda şu şekilde konuştu: “Belgelerde, son on yıl içerisinde yüzlerce yeni kışla, kontrol merkezi, gözetleme kulesi ve yer altı tünellerinin inşa edildiği görülüyor.” Bunun dışında güvenlik sistemleri diyagramları, elektrik altyapıları, IT ağları, alarm ve sensör yerleşimlerine dair teknik bilgilerin de yer aldığı belirlendi.

Sızdırılan belgelerde gizli alanlara ait duvar yazıları, askeri tesislerde kullanılan spor salonu ekipmanları ve satranç ile dama gibi masa oyunlarının detayları dahi dikkat çekiyor. Eski İngiliz istihbarat subayı Philip Ingram, bu bilgilere dair şu değerlendirmeyi yaptı: “Norveç Savunma Komutanlığı ve Kurmay Koleji’nden istihbarat uzmanı Tom Røseth, Rusya’nın nükleer altyapısındaki modernizasyonun kamuoyuna açıklanmasının önemine vurgu yaparak, bu durumun stratejik etkiler oluşturabileceğini belirtiyor.”

RUSYA’NIN GİZLİLİK TEDBİRLERİ BAŞARISIZLIĞI

Haberde, Rusya’nın savunma ihaleleri için gizliliği artırmak amacıyla yalnızca onaylı yerli yüklenicilerin erişim sağlayabileceği kapalı bir veritabanı kurmasına rağmen, hassas belgelerin kamuya açık ihalelere yanlışlıkla eklendiği haberi veriliyor. Danwatch ve Der Spiegel, 2024 yılına kadar benzer belgelerin ihale dosyalarına katılmaya devam ettiğini ortaya koydu.