Rusya’nın İşgali Petrol Fiyatlarını Etkiliyor

GÖRÜŞMELERİN YAVAŞLAMASI

Rusya’nın Ukrayna üzerindeki işgalini sona erdirmeye yönelik müzakerelerin ilerlemesinin yavaşlaması, Rus ham petrolü üzerindeki yaptırımların devam etmesine ve alıcılara ek kısıtlamalar getirilme ihtimalinin artmasına yol açıyor.

HAM PETROL FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Brent ham petrolü vadeli kontratları, Türkiye saati ile 07:20 itibarıyla varil başına 10 sentlik veya yüzde 0.15’lik bir artışla 65.89 dolara ulaştı. Bunun yanı sıra, ABD WTI ham petrolünün bugün sona erecek Eylül teslim kontratları ise 12 sentlik veya yüzde 0.19’luk bir artışla 61.89 dolara yükseldi.

