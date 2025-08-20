Rusya’nın İşgali, Petrol Fiyatlarını Etkiliyor

Gündem

GÖRÜŞMELERİN YAVAŞ İLERLEMESİ

Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini sonlandırmayı hedefleyen müzakerelerin yavaş ilerlemesi, Rus ham petrolü üzerindeki yaptırımların devam etmesine yol açıyor. Bu durum, alıcılara getirilecek kısıtlamaların artma ihtimalini de beraberinde getiriyor.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ

TSİ 07:20 itibarıyla, Brent ham petrol vadeli kontratları varil başına 10 sente denk gelen yüzde 0.15’lik bir artışla 65.89 dolara yükselmiş durumda. Öte yandan, ABD WTI ham petrolünün bugün sona erecek Eylül teslim kontratları ise 12 sente tekabül eden yüzde 0.19’luk bir artış ile 61.89 dolara ulaştı.

