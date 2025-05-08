Rusya’nın Sibirya’da Fabrika Genişletmesi devam ediyor

RUSYA’NIN FABRİKA GÜÇLENDİRMESİ

Reuters’in yaptığı incelemelere göre, Rusya, Ukrayna’daki savaşta top mermileri ve diğer mühimmatlarda kullanılan güçlü bir patlayıcının üretimini arttırmak için Sibirya’da büyük bir fabrika genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Moskova’nın Ukrayna’dan daha fazla mermi toplayabilmesi, çoğunlukla büyük silahlar ve insansız hava araçlarıyla yürütülen çatışmalarda Rusya’nın savaş alanındaki başarılarında önemli bir rol oynadı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna’nın bildirdiğine göre, Moskova’nın Kuzey Kore’den büyük miktarlarda mermi ithal etmesi gerekiyor ve mevcut mühimmat stokları giderek azalıyor. Üç savunma analisti, daha önce belirlenmemiş olan projeden elde edilecek ek patlayıcının, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus ilerleyişini durdurmak için gerekli mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Moskova’nın ateş gücünü önemli şekilde arttırmaya katkı sağlayabileceğini aktardı. Bu üretim hattının varlığı, Rusya’nın Ukrainayı topçu, füze ve insansız hava aracı saldırılarıyla vurduğu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Şubat 2022’de Moskova’nın geniş çaplı işgali ile başlayan savaşı sona erdirecek bir anlaşma için baskı yaptığı dönemde gündeme geldi.

YENİ ÜRETİM HATTI VE YÜKSEK PATLAYICILAR

Belgeler, devlet savunma şirketi Ya’ya ait bir fabrikada yeni bir üretim hattı inşa edildiğini ortaya koyuyor. M. Sverdlov Fabrikası, Rusya’nın önemli bir askeri sınıf patlayıcı üreticisi konumunda. Reuters’in elde ettiği kanıtlar, şu anda Rusya’da üretilmeyen yüksek patlayıcı RDX’i üretmeye başlayacak bir tesise güçlü bir şekilde işaret ediyor. Ancak uzmanların çoğu, bu tesisin benzer moleküler yapıya sahip bir başka yüksek patlayıcı olan HMX üretebileceği ihtimalini göz ardı etmiyor. Yüksek patlayıcılar, hızlı bir şekilde patlayan ve maksimum yıkım için tasarlanan maddeler olarak biliniyor.

SİBİRYA’DA YENİ TESİS İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Biysk Oleum Fabrikası, Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusunda, Sibirya’nın Biysk kenti civarında yer alıyor ve bu konum, çoğu Ukrayna saldırı uçağının menzilinin dışında kalıyor. Reuters’in eriştiği uydu görüntülerine göre bölgede yeni binalar ve diğer altyapı çalışmalarının yapıldığı görülüyor. Projeye yakın kaynaklar ve bir inşaat müteahhidi, BOZ’da büyük bir genişlemenin devam ettiğini doğruladı. Yeni tesisin yılda 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi bekleniyor ve 2023 yılında devlet tedarik internet sitesinde yayımlanan fakat daha sonra kaldırılan taslak tasarım sözleşmesine göre, bu yıl tamamlanmasının planlandığı ifade ediliyor.

RUS SAVUNMA KAPASİTESİNE ETKİSİ

Münih’teki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulguları hakkında, bunun “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” dile getirdi. Reuters’in bilimsel literatüre dayanarak yaptığı hesaplamalara göre, bu üretim kapasitesi, Rusya’nın 152 mm çapında yaygın bir uzun menzilli mermisi olan OF-29 top mermilerinin 1.28 milyonunun savaş başlıklarını doldurmaya yetecek miktarda.