Rusya’nın Sibirya’daki Fabrikası Açılıyor!

RUSYA’NIN YENİ PATLAYICI ÜRETİM HATLARI

Reuters’in yaptığı incelemelere göre, Rusya, Ukrayna’daki savaşta kullanılan etkili bir patlayıcının üretimini artırmak amacıyla Sibirya’da önemli bir fabrika genişletme sürecine girmekte. Moskova’nın Ukrayna’dan daha fazla mühimmat toplayabilmesi, büyük silahlar ve insansız hava araçları ile yürütülen çatışmalarda Rusya’nın savaştaki başarısında önemli bir yer tutuyor. Ancak, ABD ve Ukrayna’ya göre Moskova’nın, Kuzey Kore’den büyük miktarlarda mühimmat ithal etmesi gerekiyor ve mevcut mühimmat stokları da giderek azalıyor. Üç savunma analisti, daha önce rapor edilmemiş olan projenin, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus ilerleyişini durdurmak için gerekli mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Moskova’nın ateş gücünü önemli ölçüde artırabileceği görüşünde.

ÜRETİM HATTI BİLGİLERİ

Devlet savunma şirketi Ya’ya ait bir fabrikada yeni bir üretim hattının inşa edildiği belgelerde yer almakta. M. Sverdlov Fabrikası, Rusya’nın önemli askeri patlayıcı üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Reuters tarafından tespit edilen kanıtlar, şu anda Rusya’da üretilmeyen yüksek patlayıcı RDX’in üretileceğini güçlü bir şekilde işaret ediyor. Fakat, uzmanlar benzer yapıya sahip diğer bir yüksek patlayıcı olan HMX’in de burada üretilebileceğini göz ardı etmiyor. Yüksek patlayıcılar, hızlı bir tepki ile patlayarak maksimum yıkım yaratmak amacıyla tasarlanmış patlayıcılardır.

HEDEF DIŞINDA KALACAK ALANDA ÜRETİM

Biysk Oleum Fabrikası, Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusunda, Sibirya’nın Biysk kenti civarında konumlanıyor. Bu durum, çoğu Ukrayna saldırı uçağının menzilinin dışında kalması anlamına geliyor. Reuters’in ulaştığı uydu görüntüleri, bölgede yeni yapıların ve belgelerde bahsedilen gerekli altyapının inşa edildiğini ortaya koymakta. Proje ile ilgili olarak bilgiler veren ve isimlerinin açıklanmamasını isteyen bir kişi ile bir inşaat müteahhidi, BOZ’da büyük bir genişlemenin sürdüğünü doğruladı. Yeni tesisin yıllık 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi planlanıyor ve 2023 yılı için devlet tedarik internet sitesinde yayınlanan ancak daha sonra kaldırılan sözleşme taslağına göre bu yıl tamamlanması bekleniyor.

ZAFER İÇİN STRATEJİK BİR ADIM

Münih’te bulunan Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulguları hakkında, bunun “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” belirtiyor. Ayrıca, Reuters’in bilimsel literatüre dayanarak yaptığı hesaplamalarla birlikte, bir başka patlayıcı uzmanı tarafından onaylanan verilere göre, bu üretim kapasitesi, Rusya’nın yaygın olarak kullandığı 152 mm çapındaki OF-29 top mermilerinin 1.28 milyonunun savaş başlıklarını doldurması için yeterli olacak.