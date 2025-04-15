Rusya’nın Ukrayna’ya Enerji İhalesi Devam Ediyor

UKRAYNA ORDUSU SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun son 24 saat içerisinde Rusya’nın Bryansk ve Kursk bölgeleri ile ilhak edilen Herson bölgesindeki enerji altyapı tesislerine topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdiğini bildirdi. Açıklamada, “Rus enerji altyapısını tek taraflı vurmaya devam ediyor” ifadesine yer verildi. Saldırıların ardından bölgede bazı alanlarda elektrik ve doğalgaz kesintileri yaşandığına dikkat çekildi.

ANLAŞMA İHLALİNE DİKKAT

Açıklamada, Kiev yönetiminin, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla enerji unsurlarına yönelik saldırıların durdurulmasına ilişkin yapılan anlaşmayı ihlal ederek Rus enerji altyapısını hedef almaya devam ettiği vurgulandı. Bu anlaşmanın ardından, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 18 Mart’ta gerçekleştirdiği görüşmenin, iki ülke arasında enerji ve altyapı tesislerine yönelik saldırıların durdurulması için bir temel olduğunu ifade edildi. Ancak, Moskova ve Kiev’in birbirlerini enerji ve altyapı tesislerine karşılıklı saldırılarla suçladığı öne sürüldü.