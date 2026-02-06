Rusya’nın Uluslararası Rezervleri Yükselişini Sürdürüyor

rusya-nin-uluslararasi-rezervleri-yukselisini-surduruyor

Rusya’nın Merkez Bankası rezervleri dikkatle izleniyor. Bu uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve hükümeti tarafından yönetilen döviz, altın ve diğer varlıklardan oluşuyor. Batılı devletler, Ukrayna’daki çatışmalar sebebiyle Rusya Merkez Bankası’nın rezervlerinin yaklaşık yarısını dondurmuş durumda. Ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Şubat itibarıyla 1 Ocak’a göre yüzde 10,43 artış göstererek 833,5 milyar dolara ulaşmış bulunuyor.

ALTIN REZERVLERİ YÜKSELİYOR

Rusya Merkez Bankası’nın uluslararası rezervleri içinde altının oranı, Temmuz 2024’te yüzde 29,8 seviyesine çıkarak Şubat 2000’den bu yana en yüksek değerine ulaşmış durumda.

