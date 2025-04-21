Rusya: Paskalya Ateşkesi Uzatılmayacak!

ATEŞKESİN SONUNA DOĞRU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Ukrayna ile Paskalya Bayramı sebebiyle ilan ettiği ateşkesin bitişine sadece saatler kaldı. Ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda heyecanla beklenirken, Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ateşkesin uzatılması yönünde herhangi bir talimat vermediğini duyurdu. Eğer bir uzatma gerçekleşmezse, ateşkes 00.00’da sona erecek.

PUTİN’İN AÇIKLAMASI VE ZELENSKİ’İN CEVABI

Putin, Rusya-Ukrayna savaşında Paskalya Bayramı dolayısıyla tek taraflı ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ise bu girişimi “insanların hayatlarıyla oynama” olarak değerlendirmişti. Zelenski, ateşkesin 21 Nisan’dan sonra da devam etmesini önerdi.