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Rusya: Paskalya Ateşkesi Uzatılmayacak!

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Ateşkesin SONUNA DOĞRU

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna ile ilan ettiği ateşkesin sona ermesine sayılı saatler kaldı. Ateşkesin uzatılma durumu ise belirsizliğini koruyor. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in ateşkesin uzatılmasıyla ilgili herhangi bir talimat vermediğini dile getirdi. Uzatma yapılmaması halinde, ateşkes 00.00 itibarıyla sona erecek.

Zelenski’nin DEĞERLENDİRMESİ

Putin, Rusya-Ukrayna savaşında Paskalya Bayramı sebebiyle tek taraflı bir ateşkes ilan ettiklerini belirtmişti. Bu hamleye Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski ise itiraz etti. Zelenski, Putin’in bu girişimini “insanların hayatlarıyla oynama” olarak tanımladı. Ayrıca ateşkesin 21 Nisan sonrasında da devam etmesi önerisinde bulundu.

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