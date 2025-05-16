Dünya

Rusya Piyasaları Müzakerelere Olumlu Tepki Gösterdi

rusya-piyasalari-muzakerelere-olumlu-tepki-gosterdi

RUSYA’DA PİYASALARDA OLUMSUZ YER DEĞİŞİMİ

Rusya’daki piyasalarda İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna barış müzakereleri olumlu bir etki yarattı. Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,73 artış göstererek 2.860 puanın üzerine çıkmayı başardı. Aynı zamanda dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,72 oranında değer kazanarak 1.122 puana ulaştı. Bununla birlikte, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2 değer kaybı yaşadı ve dolar/ruble paritesi 81,6 seviyesinden işlem görmekte.

MÜZAKERELERDE YAPICI DİL KULLANILDI

Bugün İstanbul’da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri, doğrudan müzakereler gerçekleştirdi. İki ülkenin heyet başkanları, müzakerelerin “yapıcı” geçtiğine dair açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ

Sürmanşet

Kantar BrandZ Açıklandı: Teknoloji Markaları Zirvede

2025 yılına ait "Dünyanın En Değerli 100 Markası" listesinde Apple, 1,3 trilyon dolarlık değeriyle yine zirvede. Teknoloji şirketleri ön planda bulunuyor.
Magazin

Ana De Armas, Tom Cruise İlişkisini Açıkladı

Ana de Armas, bir televizyon programında 62 yaşındaki ünlü aktör Tom Cruise ile romantik bir ilişkisinin olduğunu duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.