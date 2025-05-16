Rusya Piyasaları Müzakerelere Olumlu Tepki Gösterdi

RUSYA’DA PİYASALARDA OLUMSUZ YER DEĞİŞİMİ
Rusya’daki piyasalarda İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna barış müzakereleri olumlu bir etki yarattı. Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,73 artış göstererek 2.860 puanın üzerine çıkmayı başardı. Aynı zamanda dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,72 oranında değer kazanarak 1.122 puana ulaştı. Bununla birlikte, Rus rublesi dolar karşısında yüzde 2 değer kaybı yaşadı ve dolar/ruble paritesi 81,6 seviyesinden işlem görmekte.
MÜZAKERELERDE YAPICI DİL KULLANILDI
Bugün İstanbul’da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetleri, doğrudan müzakereler gerçekleştirdi. İki ülkenin heyet başkanları, müzakerelerin “yapıcı” geçtiğine dair açıklamalarda bulundu.