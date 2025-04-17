Rusya, Taliban Yasağını Askıya Aldı

RUSYA’DA ŞAŞIRTAN KARAR

Rusya Yüksek Mahkemesi, yaklaşık 20 yıl sonra 2021 yılında Afganistan’ı ikinci kez kontrol altına alan Taliban’ın Rusya’daki aktivitelerine dair getirilmiş olan yasağı askıya aldı. Bu karar, Rusya Başsavcılığı’nın verdiği talep üzerine alındı.

MAHKEME HEYETİ KARARI DEĞERLENDİRDİ

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Yüksek Mahkeme, savcılığın istediği askıya alma talebini değerlendirdi. Mahkeme Hakimi Oleg Nefedov, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Rus Yüksek Mahkemesi’nin kararı, terör örgütleri birleşik federal listesine dahil olan Taliban hareketinin faaliyetlerine daha önce getirilen yasağı askıya almıştır” dedi. Duruşmaya bir Taliban temsilcisinin de katıldığı, ancak basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı. Böylece Taliban, Rusya’da terör örgütleri listesinde olmasına karşın bu karar sayesinde fiili olarak bu tanımlamadan muaf tutulmuş oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 28 Aralık 2024 tarihinde herhangi bir terör örgütünün faaliyetlerine yönelik yasağın askıya alınmasına ilişkin bir mekanizmanın getirilmesine dair yasayı onaylamıştı. Böylelikle Taliban, yasaklılar listesinden çıkmış kabul edildi. Putin’in imzaladığı bu düzenleme ile birlikte, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararıyla terör listesine alınan herhangi bir kuruluşun faaliyetleri, geçici olarak askıya alınabiliyor.