Rusya Trump’ın Vergi Listesinde Yok

ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ TİCARET DURUMU

ABD Başkanı Donald Trump, 185 ticaret ortağına yönelik bir kararname imzaladı. Ancak bu kararname çerçevesinde Rusya, tarife uygulanacak ülkeler arasında yer almadı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli haber sitesi Axios’a yaptığı açıklamada, “Rusya’ya yönelik ABD yaptırımları zaten önemli bir ticareti engellediği” için Rusya’nın bu listeye dahil edilmediğini ifade etti.

AZALAN TİCARET HACMİ

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Rusya ile ABD arasındaki ticaret, Ukrayna-Rusya Savaşı öncesi durumuna göre ciddi oranda küçüldü. 2021’de yaklaşık 36 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2024’te sadece 3,5 milyar dolara düştü.

RUSYA’DAN İTHALAT RAKAMLARI

ABD’nin mevcut yaptırımlarına ek olarak Trump, Rus petrolünü alanlara yönelik gümrük vergileri uygulamakla tehdit etti. Geçen yıl Ukrayna’dan ithal edilen mal miktarından daha fazlası Rusya’dan geldi. 2024’te Rusya’dan ABD’ye yaklaşık 3 milyar dolar değerinde mal gelirken, Ukrayna’dan yapılacak ithalat ise yaklaşık 1,2 milyar dolar olarak öngörülüyor.

TARİFE ORANLARI VE ÜLKELER

Trump’ın tarife listesi kapsamında Ukrayna, yüzde 10’luk bir temel tarife oranına tabi olacak. Bu kararname ile ABD’nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor ve bu tarife oranları yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu bazı ülkeler için ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması planlanıyor. Bu kapsamda, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Çin’e yüzde 34, Vietnam’a yüzde 46, Tayvan’a yüzde 32, Japonya’ya yüzde 24, Hindistan’a yüzde 26, Güney Kore’ye yüzde 25, Tayland’a yüzde 36, İsviçre’ye yüzde 31, Endonezya’ya yüzde 32, Malezya’ya yüzde 24, Kamboçya’ya yüzde 49, Güney Afrika’ya yüzde 30, Bangladeş’e yüzde 37 ve İsrail’e yüzde 17 tarife getirilmesi hedefleniyor.