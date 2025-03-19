Rusya Ukrayna Arasında Esir Takası Yapıldı

SAVAŞTA ATEŞKES GÜNDEME GELİYOR

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalarda barışa bir adım daha yaklaşılmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya’nın lideri Putin ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında bölgede ateşkes umutları artıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ateşkes teklifine olumlu bakarken, Putin kalıcı barış için daha fazla çaba harcanması gerektiğini ifade ediyor. Bu gelişmelerin ardından iki ülke arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi.

ESİRLERİN TAKASI GERÇEKLEŞİYOR

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile esir takası yapıldığına dair açıklama yaptı. Bakanlıktan gelen bilgilere göre, “19 Mart’ta, müzakere süreci sonucunda 175 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklardan iade edildi. Buna karşılık 175 Ukrayna askeri ile birlikte acil tıbbi yardıma ihtiyaç duyan 22 ağır yaralı Ukrayna askeri, iyi niyet göstergesi olarak teslim edildi” bilgisi verildi.