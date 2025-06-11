Rusya-Ukrayna Arasında Yeni Esir Takaşı

RUSYA-UKRAYNA ESİR TAKASI DEVAM EDİYOR

Rusya ile Ukrayna arasında 2 Haziran’da İstanbul’da varılan anlaşma doğrultusunda dün gerçekleştirilen esir takasının ardından, bugün bir esir takası daha yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yapılan takasın insani bir eylem olduğunu vurgulayarak, takasların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. “İstanbul’da mutabık kalındığı üzere insanlarımızı geri getirmeye devam ediyoruz. Bugün, Rus esaretinden yaralı askerlerimizin dönüşünün ilk aşamasıdır. Hepsinin acil tıbbi bakıma ihtiyacı var. Bu önemli bir insani eylem. Takaslar devam etmelidir. Esaret altında bulunanların her birini bulmak ve geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yardım eden herkese minnettarım” dedi.

SERBEST BIRAKILAN ASKERLERİN DURUMU

Ukrayna askeri istihbaratı, serbest bırakılan askerlerin çoğunda uzuv kaybı, enfeksiyon ve travma gibi ciddi yaralanmaların bulunduğunu belirtti. Açıklamada, güvenlik önlemleri nedeniyle serbest bırakılanların tam sayısının takas süreci tamamlandıktan sonra duyurulacağı ifade edildi.

RUSYA’DAN İKİNCİ GRUP ASKER İADESİ

Rusya Savunma Bakanlığı, yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Rusya ve Ukrayna arasında 2 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’da varılan anlaşmalar uyarınca, Kiev yönetimi tarafından kontrol edilen topraklardan ikinci bir grup Rus askeri iade edildi. Buna karşılık bir grup Ukrayna savaş esiri iade edildi.” Ayrıca, Rus askerlerinin şu an Belarus topraklarında olduğu ve gerekli psikolojik ile tıbbi yardımın kendilerine sağlandığı belirtildi. Tüm Rus askerleri, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Rusya’ya getirilecek.

25 YAŞ ALTI SAVAŞ ESİRLERİ

Öte yandan, Rusya ve Ukrayna arasında dün 25 yaş altı savaş esirlerinin karşılıklı olarak takas edildiği bilgisi verildi.