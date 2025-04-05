Rusya-Ukrayna Savaşında Can Kaybı Artıyor. Zelensky, Rusya’nın Saldırılarını Kınadı. ABD’den Patriot Sistemi Talebi Yapıldı

RUSYA’NIN KRIVYI RIH SALDIRISINDA CAN KAYBI 19’A YÜKSELDİ

Rusya’nın Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentine düzenlediği balistik füze saldırısının bilançosu ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e, yaralı sayısının ise 62’ye ulaştığını duyurdu. Zelensky, ölenlerin 9’unun, yaralıların da 12’sinin çocuk olduğunu ifade etti.

RUSYA İKİNCİ KEZ SALDIRDI: DRONE İLE HEDEF ALDI

Zelensky, ilk saldırının ardından devam eden kurtarma çalışmaları sırasında Rusya’nın kenti ikinci kez vurduğunu açıkladı. Drone ile gerçekleştirilen bu saldırıda 1 kişi daha yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Böylece Kryvyi Rih’teki toplam can kaybı 19’a, yaralı sayısı ise 69’a yükseldi.

ZELENSKY: “RUSYA’YA KARŞI BASKI ARTIRILMALI”

Zelensky, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Rusya’nın bugün sahip olduğundan daha derin bir kin, alçaklık ve nefret düzeyi yoktur. Rusya’nın sivillere, şehre yönelik bu saldırısının dünyadan bir karşılık görmeden kalmaması hayati önem taşıyor. Evet, savaş bitmeli. Ama bitirmek için, bazı şeyleri isimleriyle anmaktan korkmamalıyız. Bu savaşı sürdüren ve dünyanın savaşı bitirme yönündeki tüm önerilerini görmezden gelene baskı yapmaktan korkmamalıyız. Ateşkesi seçmek yerine çocukları öldürmeyi tercih eden Rusya’ya baskı yapmalıyız. Hayatları kurtarmak için kapasitemizin yettiği her şeyi yapmalıyız.”

ABD’DEN EK HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TALEBİ

Zelensky, ABD ile yapılan görüşmelerde füze saldırılarına karşı ek hava savunma sistemleri konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti:

“Amerikan tarafıyla tam da bu tür füze saldırılarına karşı savunmak için ek hava savunma sistemleri tedarikini görüştük. Daha fazla Patriot konusunda yardım sözü veren ABD Başkanı ile yaptığımız anlaşmalara güveniyoruz. Bu kötülüğün, bu savaşın, bu Rus saldırganlığının üstesinden gelmek için dünyanın gücüne güveniyoruz. Sadece güç ve ortaklarla koordineli eylemle ölümleri durdurabilir, çocukların hayatlarını kurtarabilir ve kalıcı barışı tesis edebiliriz.”