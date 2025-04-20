Rusya-Ukrayna Savaşında Kayıplar Artıyor

SAVAŞIN DÖRDÜNCÜ YILI

24 Şubat 2022’de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, artık dördüncü yılına girdi. Geçen üç yıl boyunca her iki taraf da ağır insan ve kaynak kayıpları yaşadı.

İKİ TARAFIN KAYIP BİLGİLERİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Şubat ayında yaptığı açıklamada, savaş süresince 46 binden fazla Ukrayna askerinin hayatını kaybettiğini ve yaralı sayısının 380 bine ulaştığını bildirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı’nın 19 Nisan tarihli açıklamasına göre, Rusya’nın kaybı ise 940 bin 150 asker olarak belirlendi. Rusya, savaşın başından bu yana kayıplarına dair sınırlı bilgi paylaştı. En son 2022 sonbaharında yapılan resmi açıklamada, ölü sayısının 6 binin altında olduğu iddia edilmişti. Ancak çeşitli bağımsız araştırmalar ve analizler, bu rakamların gerçek durumu yansıtmadığını ve Rusya’nın kayıplarının çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

RUSYA’NIN ASKERE AİT MATERİAL KAYIPLARI

Rusya’nın kayıpları arasında önemli askeri araçlar da bulunuyor. Rapora göre, Rusya’nın kaybettiği askeri malzemeler arasında 10 bin 676 tank, 22 bin 266 zırhlı savaş aracı, 45 bin 162 araç ve yakıt tankı, 26 bin 600 topçu sistemi, 1.368 çoklu fırlatma roket sistemi, 1.139 hava savunma sistemi, 370 uçak, 335 helikopter, 33 bin 176 insansız hava aracı, 3 bin 148 seyir füzesi, 28 gemi ve bot ile bir denizaltı yer alıyor.

KUZEY KORE’DEN ASKER GÖNDERİMİ

Ukrayna ordusu, 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya’nın Sumi ve Harkov bölgeleriyle sınırı olan Kursk Oblastı’na konuşlandırıldığını duyuruyor. Bu askerlerden yaklaşık 5 bini ya hayatını kaybetti ya da yaralandı, ancak 6 bini bölgede kaldı. Ukrayna ordusunun istihbarat sözcüsü Andrii Cherniak, geçen hafta, Pyongyang güçlerinin Rusya’nın insansız hava araçları ve elektronik savaş sistemleri kullanma taktiklerini benimsediğini belirterek, “Ne yazık ki Kuzey Kore ordusunun evriminden, başarılı eğitiminden bahsedebiliriz” dedi. Cherniak, Kuzey Kore birliklerinin küçük saldırı grupları halinde hareket ettiğini ve Rus komutanlarla sürekli koordinasyona ihtiyaç duymadığını da dile getirdi. Ayrıca, askerlere “şu ya da bu sınıra ulaşmaları” talimatı verildiğini ve ardından bağımsız olarak ilerlediklerini aktardı. Askerlerin Rus tarafıyla sürekli bir iletişim içinde olmadıklarını da sözlerine ekledi.