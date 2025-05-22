Rusya, Ukrayna Sınırında Tampon Bölge Kuruyor

PUTİN’İN AÇIKLAMALARI VE UKRAYNA’DAN TEPKİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle düzenlediği toplantıda, Ukrayna’nın İHA’larla “terör saldırıları” gerçekleştirdiğini vurguladı. Putin, “Düşman genellikle sivil tesisler, evler, insanlar gibi askeri önemi olmayan hedefleri seçiyor. Mevcut gelişmeler yalnızca sözlerimi doğruluyor. Ukrayna ordusu İHA’larla ambulanslar ve tarım makineleri gibi sivil araçlara saldırıyor.” şeklinde konuştu.

SINIRDAKİ GÜVENLİK ÇALIŞMALARI

Putin, saldırıların en çok Bryansk, Kursk ve Belgorod bölgelerini etkilediğini ifade etti. Rus ordusunun bu duruma karşı sınırdaki güvenliğin sağlanması için çalışmalar yaptığını belirten Putin, “Sınır boyunca gereken, güvenli bir tampon bölgenin oluşturulmasına karar verildi. Silahlı kuvvetlerimiz şimdi bu görevi yerine getiriyor.” dedi.

UKRAYNA’DAN GELEN ELEŞTİRİLER

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin’in tampon bölge oluşturma konusundaki açıklamalarını eleştirdi. Sybiha, Putin’in sözlerinin, kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve savaşın sona erdirilmesi için çabaların sürdüğü bir dönemde ortaya çıktığını ifade ederek, “Bu yeni saldırgan açıklamalar, barış çabalarını açıkça reddediyor ve Putin’in, devam eden cinayetlerin tek nedeni olduğunu ve olmaya devam ettiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.