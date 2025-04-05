Rusya, Ukrayna’ya Füze Saldırısı Düzenledi. 14 Kişi Hayatını Kaybetti

RUSYA’NIN UKRAYNA’YA DÜZENLEDİĞİ HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Rus ordusu, Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentine füze saldırısı düzenledi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Vilkul, saldırının gerçekleştiği bölgede bir çocuk parkının bulunduğuna dikkat çekti. Yerel yetkililer, en az 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

ZELENSKY’DEN RUSYA’YA SERT TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, ölenlerin altısının çocuk olduğunu ve 5 binanın ağır hasar gördüğünü söyledi. Zelensky, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Her gün Rus saldırıları, her gün kayıplar. Bunun devam etmesinin tek nedeni, Rusya’nın ateşkes talep etmiyor olması. Bunu görüyoruz, dünya da bunu görüyor. Her füze, her insansız hava aracı saldırısı, Rusya’nın sadece savaşı istediğini gösteriyor. ABD, Avrupa ve diğer ülkeler, Rusya’yı savaş ve terörden vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Biz barış istiyoruz.”

ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİSİ BEKLENİYOR

Saldırı, Ukrayna-Rusya savaşında sivillerin hedef alınması tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Bölgedeki hasarın boyutları ve çocuk ölümleri, uluslararası toplumdan daha sert yaptırımlar ve diplomatik adımlar talep edilmesine yol açabilir. Ukrayna yetkilileri, Batılı müttefiklerden ek hava savunma sistemleri ve askeri destek çağrısını yineledi.