Ekonomi

Rusya Ve Çin Enerji Sevkiyatı Artacak

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PETROL VE DOĞAL GAZ SEVKİYATINDA ARTIRIM

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Çin’e petrol boru hattı aracılığıyla doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını artıracaklarını, kömür sevkiyatının ise bir miktar azalacağını belirtiyor. Novak, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, Rusya’nın Çin’e enerji sevkiyatına dair önemli bilgiler verdi.

DOĞAL GAZ BORU HATTININ KAPASİTESİ ARTACAK

Sibirya’nın Gücü Doğal Gaz Boru Hattı’nın bu yıl tam kapasiteye ulaşacağına dikkat çeken Novak, “Doğal gaz sevkiyatı kesinlikle artacak. Petrol sevkiyatı da artacak.” şeklinde konuştu. Enerji kaynaklarına yönelik sevkiyatlarda genel bir artış olacağını dile getiren Novak, “Kömürde ise geçen yıla kıyasla kısmen düşüş bekliyoruz.” dedi.

GEÇEN YILKI SEVKİYATLAR

Geçen yıl Rusya, Çin’e 108,5 milyon ton petrol ve 8,3 milyon ton LNG sevkiyatı gerçekleştirdi. Ayrıca, Rus enerji şirketi Gazprom’un, geçen yıl Çin’e Sibirya’nın Gücü hattı üzerinden yaklaşık 30 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiği tahmin ediliyor.

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