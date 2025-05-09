Rusya ve Çin Enerji Sevkiyatını Artıracak

ÇİN’E PETROL VE GAZ SEVKİYATI ARTACAK

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bu yıl Çin’e petrol boru hattıyla doğal gaz ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatını artıracaklarını, kömür sevkiyatının ise bir miktar düşeceğini belirtiyor. Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Çin’e yönelik enerji sevkiyatına dair bilgiler paylaştı.

DOĞAL GAZ SEVKİYATINDA ARTIŞ OLACAK

Sibirya’nın Gücü Doğal Gaz Boru Hattı’nın bu yıl tam kapasiteye ulaşacağına dikkat çeken Novak, “Doğal gaz sevkiyatı kesinlikle artacak. Petrol sevkiyatı da artacak.” diyor. Enerji kaynaklarına yönelik sevkiyatlarda genel bir artış yaşanacağını aktaran Novak, kömür sevkiyatında ise geçen yıla kıyasla kısmen düşüş beklediklerini ifade ediyor.

GEÇEN YILKI SEVKİYAT RAKAMLARI

Rusya, geçen yıl Çin’e 108,5 milyon ton petrol ve 8,3 milyon ton LNG sevkiyatı gerçekleştirdi. Ayrıca, Rus enerji şirketi Gazprom’un da geçen yıl Çin’e Sibirya’nın Gücü hattı üzerinden yaklaşık 30 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiği tahmin ediliyor.