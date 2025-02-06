Rusya ve İngiltere Arasında Diplomatik Kriz

İNGİLTERE’NİN RUSYA’DAN DİPLOMATİK CEVABI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl bir İngiliz diplomatın Rusya tarafından sınır dışı edilmesine karşılık, Rus Büyükelçisi Andrei Kelin’i sınır dışı ediyor. Rus haber ajansı TASS’ta aktarılan bilgilere göre, Kelin, bakanlığa görüşmeye çağrılan üst düzey bir İngiliz yetkilisiyle yapılan görüşme sonrası akreditasyonunu kaybetti.

BÜYÜKELÇİNİN GÖRÜŞME TALEBİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Rus büyükelçisi Andrei Kelin’i, Rus diplomatın akreditasyonunu geri çekmesi için üst düzey bir İngiliz yetkiliyle görüşmeye çağırdık. Bu, Rusya’nın Kasım ayında Moskovada’ki bir İngiliz diplomatın yetkisinin sebepsiz ve temelsiz bir karar ile iptal edilmesine yönelik yanıttır” diye açıkladı.