Rusya Ve Ukrayna Esir Takasını Tamamladı!

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA SAVAŞ ESİRİ TAKASI TAMAMLANDI

Rusya ve Ukrayna arasında toplamda 303’er savaş esirinin takas edildiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, taraflar arasındaki üç günlük savaş esiri alışverişinin sona erdiği ifade edildi. Açıklamada, “16 Mayıs’ta İstanbul’da varılan anlaşmalara uygun bir şekilde, 23 Mayıs-25 Mayıs döneminde, Rusya ve Ukrayna tarafları bin kişiye karşı bin kişi formülünü uygulamıştır” denildi.

TARAFLAR İSTANBUL’DA BULUŞTU

Rusya ve Ukrayna heyetleri, yaklaşık üç yıl aradan sonra ilk kez İstanbul’da bir araya gelerek, Türkiye’nin katılımı ve ev sahipliğiyle düzenlenen görüşmelerde karşılıklı olarak biner savaş esirinin serbest bırakılması yönünde bir anlaşmaya vardı. Bu takas, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilecek en büyük esir değişimi olarak tanımlanmıştı. Rusya, takas sürecinin üçüncü gününde tamamlandığını açıkladı.

DÜN DE 307’ŞER ESİR SERBEST BIRAKILDI

Dün yapılan başka bir açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs’ta İstanbul’da varılan anlaşmalar çerçevesinde Ukrayna’nın 307 Rus askerini serbest bıraktığını bildirdi. Açıklamada, “Karşılığında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait 307 savaş esiri verildi” ifadeleri kullanıldı. İstanbul’daki barış müzakereleri kapsamında, bir gün önce de 270 asker ile 120 sivil, toplamda 390 esirin karşılıklı olarak takas edildiği belirtildi.