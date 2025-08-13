Rusya, WhatsApp Ve Telegram’a Kısıtlama!

ROSKOMNAZDOR’UN AÇIKLAMASI

Ülkenin medya ve internet denetim kurumu Roskomnadzor, yaptığı açıklamada, “Güvenlik birimleri ve vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayete göre, yabancı mesajlaşma servisleri Telegram ve WhatsApp; dolandırıcılık, para sızdırma, sabotaj ve terör faaliyetlerine Rus vatandaşlarını dahil etme amaçlı başlıca sesli iletişim kanalları haline geldi” ifadelerine yer verdi. Roskomnadzor ayrıca, platform sahiplerinin önleyici adım taleplerini görmezden geldiğini belirtiyor.

RUS KULLANICILARDAN ŞİKAYETLER

Son dönemlerde Rus kullanıcılar, her iki uygulamada da aramaların bağlanmadığı veya sesin iletilmediği yönünde sıkça şikayetler yapıyordu. Temmuz verilerine göre WhatsApp, 96 milyondan fazla aylık kullanıcıyla ülkenin en popüler platformu konumundayken; Telegram, 89 milyondan fazla kullanıcıyla onu takip ediyor.

ULUSAL MESAJLAŞMA UYGULAMASI MAX

Hükümet, WhatsApp’ın yerini alması için VK tarafından geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulaması “MAX”ı tanıttı. Bu uygulamanın, devlet denetiminin yüksek olacağı öngörülüyor. Temmuz ayı itibarıyla 2 milyondan fazla kayıt alan MAX, tüm akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelmesi zorunlu olacak. Ayrıca, talep halinde kullanıcı verilerinin yetkililerle paylaşılacağı belirtiliyor.