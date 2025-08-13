Rutte’den Ukrayna İçin Barış Mesajı: Top Putin’de

GERİLİM DEVAM EDERKEN YENİ AÇIKLAMALAR

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik sürerken, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dikkat çekici bir açıklama yaptı. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte Ukrayna meselesini görüşmek üzere çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirdi.

SAVAŞA SON VERME ÇABASI

Toplantının ardından, Rutte Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda açıklamalarda bulundu. Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta yapacağı zirve öncesinde bir ön görüşme gerçekleştirdiğini belirten Rutte, “Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz.” ifadesini kullandı.

Rutte, Trump’ın liderliğine ve müttefiklerle yakın koordinasyona minnettarlığını dile getirerek, “Top, Putin’in sahasında.” değerlendirmesinde bulundu. Bu liderler, Almanya’nın daveti üzerine Rusya ile uygun bir diplomatik çözüm sağlanabilmesi için Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarını koruma konusunda görüş alışverişinde bulundu.