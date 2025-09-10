Rutte: NATO Savunması Hedefimizdir, Hazırız

TANSİYON YÜKSEK

Avrupa’nın kuzeyinde mevcut durumu analiz eden NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel’de yapılan NATO Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, dün gece NATO üyesi Polonya’nın hava sahasına giren Rus insansız hava araçları konusuna değindi. Rutte, “Polonya hava sahasına çok sayıda Rus insansız hava aracı girdi. Hava savunmamız devreye girdi ve NATO topraklarının savunulması, tasarlandığı şekilde başarıyla sağlandı. Polonya ile birlikte bu operasyona birçok müttefik katıldı. Bunlar arasında Polonya F-16’ları, Hollanda F-35’leri, İtalyan AWACS’ı, NATO çok rollü tanker nakliye uçağı ve Alman Patriot sistemleri yer aldı.” ifadelerini kullandı.

Rutte, Polonya’nın NATO’nun kuruluş anlaşmasının 4. maddesi uyarınca yaptığı başvurunun ardından NATO Atlantik Konseyi’nin bu sabah toplanarak durumu değerlendirdiğini belirtti. Rutte, “Müttefikler, Polonya ile dayanışmalarını ifade etti ve Rusya’nın pervasız davranışını kınadı. Olayla ilgili tam değerlendirme sürüyor. Açık olan şey, dün geceki ihlalin münferit bir hadise olmadığıdır.” şeklinde konuştu.

KORUMA HEDEFİMİZ VAR

Rutte, “Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı, doğu kanadı boyunca caydırıcılık ve savunmadaki duruşumuzu aktif bir şekilde yönetmeye devam edecek. Müttefikler, ittifak topraklarının her karışını savunma konusunda kararlıdır. Doğu kanadındaki durumu yakından inceleyeceğiz. Hava savunmalarımız, sürekli hazır durumda olacaktır.” dedi. Bu durumun NATO’nun ve Lahey’deki zirvede üzerinde anlaşma sağlanan rotanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Rutte, “Savunmamıza daha fazla yatırım yapmamız, caydırıcılık ve savunma için ihtiyaç duyduklarımıza ulaşmak için savunma üretimimizi artırmamız ve güvenliği bizimkiyle iç içe olan Ukrayna’yı desteklemeye devam etmemiz gerekiyor.” şeklinde görüş belirtti.

SALDIRI SÜRECEK Mİ?

Rutte, Rusya’nın Ukrayna’da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan tehlikeli bir saldırı savaşı yürüttüğünü ve NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya desteği artırma konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Polonya’daki olayın kasıtlı bir saldırı olup olmadığına dair bir soruya verdiği yanıtta ise, “Söylediğim gibi, tam değerlendirme sürüyor. Ancak elbette, kasıt olsun ya da olmasın, bu kesinlikle pervasızca bir davranıştır. Kesinlikle tehlikelidir. Ama tekrar ediyorum, değerlendirme sürüyor.” dedi.

Rutte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik mesajını sorduğunda, “Putin’e mesajım açık. Ukrayna’daki savaşı durdur. Şu anda esasen masum sivillere ve sivil altyapıya yönelmiş olan savaşı tırmandırmaya son ver. Müttefik hava sahasını ihlal etmeyi bırak. Ve bil ki, biz hazırız, teyakkuzdayız ve NATO topraklarının her karışını savunacağız.” açıklamasını yaptı.

Rutte, NATO’nun hava savunma kapasitesi ve yeni bir tehdit olan insansız hava araçlarına karşı savunma konusuna da değinerek, “Bana sorarsanız dün gece tanık olduğumuz şey, NATO ve müttefiklerin, fakat tabii Polonya’nın kendisi ile beraber aynı zamanda Hollanda, İtalya ve Almanya’nın çok başarılı bir tepki ortaya koymasıydı. Herkesin katkısı vardı ve gerçekten çok etkilendim.” dedi. Rutte, hava sahası da dahil olmak üzere NATO topraklarının her karışını savunma yeteneğinin gösterildiğini sözlerine ekledi.