S&P’den Türkiye Ekonomisi İçin Kritik Uyarı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’deki son siyasi gelişmelere dair bir rapor yayımladı. Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan süreçlerin, Türkiye ekonomisine duyulan güven ve döviz kuru istikrarı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor. S&P, muhalefet partisinden siyasetçilerin tutuklanmasının bu riskleri artırdığına dikkat çekti.

REFORMLARDAKİ İLERLEME VE RİSKLER

S&P’nin değerlendirmesine göre, 2023 yılının sonundan itibaren Türkiye’deki yetkililer, halkın tasarruflarını altın ve dövizden çıkarıp Türk lirasına yönlendirme konusunda önemli bir ilerleme elde etti. Bu durum, ülkenin döviz rezervlerini artırarak enflasyonun düşmesine destek oldu ve Türkiye’nin kredi notunu olumlu etkiledi. Ancak raporda, son dönemlerde artan siyasi gerginliklerin bu reformları tehdit edebileceği ifade edildi. S&P, siyasi belirsizliğin sürmesi durumunda ekonomik kazanımların riske girebileceğini belirtti.

MERKEZ BANKASI’NIN MÜDAHALELERİ

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemde gerçekleştirdiği acil müdahalelere de dikkat çekildi. S&P, döviz satışlarının, likidite ve vadeli işlemlerin artış gösterdiğini, ayrıca gecelik borçlanma faizinin yükseltildiğini aktardı. Bu adımların, piyasalardaki dalgalanmayı kontrol altına almayı amaçladığı ifade edildi. Fakat, artan belirsizliğin hane halkı harcamaları, sermaye girişleri, döviz kuru, büyüme ve enflasyon üzerindeki ikinci tur etkilerinin, mevduat dolarizasyonundaki ve enflasyon düşüşündeki iyileşmeyi kesintiye uğratabileceği vurgulandı.

EKONOMİK GÜVEN VE DÖVİZ KURU ÜZERİNDEKİ BASKI

S&P, İmamoğlu’na yönelik tutuklama sonrası ortaya çıkan siyasi belirsizliğin, Türkiye ekonomisine duyulan güveni zayıflatabileceği ve döviz kuru istikrarını tehdit edebileceği değerlendirmesinde bulundu. Raporda, bu durumun piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği ve ekonomik reformların sürdürülebilirliğini riske atabileceği ifade edildi. Kuruluş, siyasi gerginliklerin azalmasının, bu olumsuz etkilerin sınırda kalması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu kaydetti.