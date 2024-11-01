S&P’nin Türkiye Kredi Notu Artışı Beklentisi

SON DÖNEMDEKİ OLUMSUZ GELİŞMELER

Son zamanlarda Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler ve gerçekleştirilen reformlar, S&P’nin Türkiye’ye duyduğu güveni artırmış durumda. Piyasaların, bu gelişmelerin sonucunda S&P’nin Türkiye’nin kredi notunu bir kademe yükselteceğini öngörmesi dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisine dair bu yılki son not kararını S&P Global Ratings’tan beklemek gerekiyor. Uzmanların açıklamalarına göre, kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin not görünümünde tek kademe artış yapması yönünde beklentileri bulunuyor. Mevcut pozitif görünümün ise durağana revize edilmesi öngörülüyor.

ÖNCEKİ KREDİ NOTU ARTIRMA KARARLARI

Temmuz ayında Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu iki kademe yükselterek “B3″ten “B1″e çıkarmış ve kredi notu görünümünü “pozitif” olarak korumuştu. Daha sonra Fitch, 6 Eylül’de Türkiye’nin kredi notunu bir basamak artırarak “BB-” seviyesine yükseltmişti. S&P’nin vereceği kararla birlikte Türkiye’nin notunu Fitch ile aynı seviyeye çıkaracağı tahmin ediliyor. Bu durumda, Mayıs ayında Türkiye’nin notunu “B+” seviyesine getiren S&P, bir kademe artış daha yaparsa Türkiye’nin notu “BB-” seviyesine ulaşacak.

YATIRIMCILAR VE EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

S&P’nin ne yönde bir karar vereceği, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından ilgiyle takip edilen bir konu olmaya devam ediyor. Ancak, kararın ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Bu konu ile ilgili olarak S&P resmi web sitesinde yayınlanan takvime göre, S&P Global’in Türkiye için ilk rapor tarihi 3 Mayıs 2024, ikinci rapor tarihi 1 Kasım 2024 olarak belirlenmiş durumda. CI Ratings takvimine göre ise 17 Mayıs 2024 ve 16 Kasım 2024 tarihlerinde rapor açıklanması planlanıyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yayınladığı takvimde bir rapor açıklama zorunluluğunun bulunmadığı gözlemleniyor.